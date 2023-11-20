SHOT: торты в России подорожали на 20% из-за роста цен на ингредиенты

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Из-за повышения цен на ингредиенты в России подорожали торты, одна из самых любимых категорий праздничных сладостей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в кондитерском производстве.

Фото: openverse by CeresB is licensed under CC BY 2.0

Как рассказали собеседники канала, основной причиной подъёма цен на торты стало подорожание молока, сливочного масла и сливок жирностью 33%, ценники на которые выросли в среднем на 10-15%. Свою лепту вносят и затраты на логистику, которые тоже не снижаются.

Как рассказали собеседники SHOT, кондитеры не рассматривают вариант перехода на более дешёвые ингредиенты, чтобы снизить стоимость тортов. Во-первых, это не поможет удержать цены, во-вторых, слишком сильно повлияет на привычный вкус и качество продукции. В итоге в среднем ценники на популярные у россиян "Медовики", "Наполеоны" и прочие торты поднялись с 700 рублей до тысячи. И, похоже, это не предел росту цен.

"Если мы хотим вкусный торт, он будет стоить от 1000 рублей за 500-600 граммов. Заменить на альтернативное — это значит использовать пальмовое масло. Мы сейчас все думаем о здоровье, и никто этого делать не будет", — поделилась с SHOT бренд-шеф сети супермаркетов "Вкусвилл" Елена Ландэ.

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