Вышел на свободу киллер Ореховской ОПГ, подозреваемый в десятках убийств

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

СМИ сообщили об освобождении из тюрьмы киллера Ореховской ОПГ Александра Пустовалова, который отбывал срок за 22 убийства.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Александра Пустовалова в криминальной среде знают под кличкой Саша Солдат. Он провёл в местах лишения свободы 24 года. Обвинение доказало его причастность к 22 убийствам за пять лет. Он ликвидировал бизнесменов, бандитов, силовиков.

По информации издания "Чита Онлайн", убийца иногда расправлялся со своими жертвами с особой жестокостью.

Родственники погибших призывали к пожизненному сроку, но суд принял во внимание раскаяние Пустовалова.

Ближайшие три года после освобождения киллеру предписано не уехжать из города, не гулять по ночам и делать регулярные отметки в полиции.

Ранее сообщалось о дострочном осовобождении организатора убийства журналитски Анны Политковской.