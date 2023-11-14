Осуждённого по делу об убийстве журналистки Анны Политковской досрочно освободили из колонии для отправки на спецоперацию на Украине.
Сергей Хаджикурбанов был осуждён на 20 лет за убийство журналистки Анны Политковской. Мужчина должен был отбывать срок до 2034 года, однако в прошлом год он вступил в ряды российской армии для службы в зоне СВО.
Адвокат Алексей Михальчик рассказал в интервью РБК, что изначально Хаджикурбанов пописал контракт как заключённый. Затем он продлил договор с министреством обороны как "вольнонаемный военный". Мужчина получил помилование.
Юрист отметил, что так как у его подзащитного был опыт работы в спецназе, то "ему сразу предложили командную должность".
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что отпущенные на свободу заключённые искупают свои преступления кровью.
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