Организатор убийства Политковской досрочно вышел из тюрьмы и уехал в зону СВО в командной должности

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Осуждённого по делу об убийстве журналистки Анны Политковской досрочно освободили из колонии для отправки на спецоперацию на Украине.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

Сергей Хаджикурбанов был осуждён на 20 лет за убийство журналистки Анны Политковской. Мужчина должен был отбывать срок до 2034 года, однако в прошлом год он вступил в ряды российской армии для службы в зоне СВО.

Адвокат Алексей Михальчик рассказал в интервью РБК, что изначально Хаджикурбанов пописал контракт как заключённый. Затем он продлил договор с министреством обороны как "вольнонаемный военный". Мужчина получил помилование.

Юрист отметил, что так как у его подзащитного был опыт работы в спецназе, то "ему сразу предложили командную должность".

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что отпущенные на свободу заключённые искупают свои преступления кровью.

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