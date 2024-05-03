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Удивительный рост китайского туризма в Приморье: 93,5% всех посетителей региона

Китайские туристы составили 94% от общего количества посетителей Приморья

1:08
Туризм

В начале текущего года, по информации местного агентства по туризму, китайские гости составили 93,5% от общего количества посетителей региона.

Китайские туристы составили 94% от общего количества посетителей Приморья
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Регион привлекает туристов, в том числе за счет инвестиций в туристические проекты и улучшения инфраструктуры.

Среди текущих инициатив — создание новых пешеходных маршрутов в Ботаническом саду Владивостока, а также строительство модульных отелей и мест для автокемпинга.

Заместитель руководителя краевого агентства по туризму Приморья, Кристина Квинт, отметила, что планируется открытие новых туристических троп в 15 муниципалитетах.

Часть китайских туристов въезжает в регион не только группами на автобусах, но и на собственных автомобилях.

1 мая группа из 37 водителей на 10 частных автомобилях въехала в регион через пограничный переход "Суйфэньхэ — Пограничный". Они планируют провести следующие шесть дней, путешествуя по Дальнему Востоку, сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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