Названы главные плюсы и минусы семиместных автомобилей с пробегом

Автоэксперт назвал плюсы и минусы семиместных автомобилей с пробегом

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе автомобиля с семью местами большинство потребителей ориентируются на практичность, так как такие машины удобны для перевозки большой семьи, особенно благодаря наличию трех рядов сидений. Журнал "За рулем" поделился обзором преимуществ и недостатков таких автомобилей.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Одним из основных преимуществ является третий ряд сидений, который по мнению экспертов, добавляет универсальности: его можно сложить или даже снять, превратив в просторный багажник, который будет значительно больше, чем у компактных SUV, таких как Toyota RAV4.

В отношении двигателей наиболее предпочтительным вариантом считается простой атмосферный двигатель. Дизельные двигатели, хотя и обеспечивают хорошую тягу на низких оборотах, требуют более дорогого обслуживания и стоимость дизельного топлива сегодня примерно на 20% выше, чем бензина АИ-95.

С дизельными двигателями связаны дополнительные затраты из-за более коротких интервалов замены масла, требовательного топливного оборудования и сажевых фильтров. Также есть риск использования летнего дизельного топлива в холодное время года.

Отдельное внимание стоит уделить выбору марок и моделей. Премиальные семиместные SUV, которым более 10 лет, уже не имеют неоправданно высоких цен, но все еще требуют значительных затрат на обслуживание и запчасти. Например, у немецких BMW X7 и Audi Q7 часто встречаются сложности с двигателями после 120-150 тыс. км пробега, в то время как более дорогие Lexus RX могут оказаться более надежным, но и более дорогим выбором.