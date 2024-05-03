Восхитительно вкусный мятный соус: идеально подходит к любому мясу и даже овощам

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Как приготовить мятный соус к мясу

0:47
Еда

Мятный соус традиционно подают к баранине, но он также восхитителен и с другим мясом, например, с курицей, свининой, индейкой или уткой. Вы даже можете добавить мятный соус в свежий горошек — очень вкусно!

Как приготовить мятный соус к мясу
Фото: flickr.com by Eric Chan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1,5 столовой ложки белого сахара
  • 2 столовые ложки кипятка
  • 1,5 стакана свежих листьев мяты, мелко нарезанных
  • 1,5 столовой ложки белого винного уксуса
  • Щепотка соли

Приготовление

  1. Положите сахар в миску, залейте кипятком и перемешайте, пока сахар не растворится.
  2. Добавьте в миску нарезанную мяту, уксус и соль, хорошо перемешайте.
  3. Оставьте на 45 минут.
Рецепты соусов: мятный соус
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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