Восхитительно вкусный мятный соус: идеально подходит к любому мясу и даже овощам

Мятный соус традиционно подают к баранине, но он также восхитителен и с другим мясом, например, с курицей, свининой, индейкой или уткой. Вы даже можете добавить мятный соус в свежий горошек — очень вкусно!
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Ингредиенты
1,5 столовой ложки белого сахара
2 столовые ложки кипятка
1,5 стакана свежих листьев мяты, мелко нарезанных
1,5 столовой ложки белого винного уксуса
Щепотка соли
Приготовление
Положите сахар в миску, залейте кипятком и перемешайте, пока сахар не растворится.
Добавьте в миску нарезанную мяту, уксус и соль, хорошо перемешайте.