Восхитительно вкусный мятный соус: идеально подходит к любому мясу и даже овощам

Как приготовить мятный соус к мясу

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Мятный соус традиционно подают к баранине, но он также восхитителен и с другим мясом, например, с курицей, свининой, индейкой или уткой. Вы даже можете добавить мятный соус в свежий горошек — очень вкусно!

Фото: flickr.com by Eric Chan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1,5 столовой ложки белого сахара

2 столовые ложки кипятка

1,5 стакана свежих листьев мяты, мелко нарезанных

1,5 столовой ложки белого винного уксуса

Щепотка соли

Приготовление

Положите сахар в миску, залейте кипятком и перемешайте, пока сахар не растворится. Добавьте в миску нарезанную мяту, уксус и соль, хорошо перемешайте. Оставьте на 45 минут.