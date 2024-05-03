Крах на рынке ипотек: выдачи в России сократились на 40% по сравнению с прошлым годом

В марте в РФ выдачи ипотеки упали почти на 40%

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Выдача ипотечных кредитов в России в марте резко сократилась, показав падение на 40% по сравнению с мартом предыдущего года.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

По информации "Известий", банки выдали всего 126 тысяч ипотек на сумму 500 миллиардов рублей, что значительно ниже показателей прошлого года на 39 и 36% соответственно.

Согласно пресс-службе Центрального Банка России, это было вызвано рядом мер, направленных на охлаждение рынка. Эти меры включали ужесточение макропруденциального регулирования и условий льготных ипотечных программ.

Кроме того, Центробанк увеличил надбавки к коэффициентам риска по ипотекам с первоначальным взносом менее 30%.