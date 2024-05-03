Крах на рынке ипотек: выдачи в России сократились на 40% по сравнению с прошлым годом

Выдача ипотечных кредитов в России в марте резко сократилась, показав падение на 40% по сравнению с мартом предыдущего года.
По информации "Известий", банки выдали всего 126 тысяч ипотек на сумму 500 миллиардов рублей, что значительно ниже показателей прошлого года на 39 и 36% соответственно.
Согласно пресс-службе Центрального Банка России, это было вызвано рядом мер, направленных на охлаждение рынка. Эти меры включали ужесточение макропруденциального регулирования и условий льготных ипотечных программ.
Кроме того, Центробанк увеличил надбавки к коэффициентам риска по ипотекам с первоначальным взносом менее 30%.
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