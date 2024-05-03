Если вы завели собаку, то можете не беспокоиться об этих заболеваниях: какие недуги лечит наличие четвероногого друга

Собаки заслуженно считаются лучшими друзьями человека, ведь они обеспечивают нам компанию и никогда не дают почувствовать себя в одиночестве.
Присутствие пса в жизни приносит эмоциональное удовлетворение, которое бесценно.
Для любителей этих четвероногих будет радостным открытием то, что собаки также могут помочь предотвратить множество серьезных болезней.
Владельцы собак могут меньше беспокоиться о таких заболеваниях, как сердечно-сосудистые проблемы. Регулярные прогулки на свежем воздухе благотворно влияют на здоровье сердца и сосудов, а также уменьшают склонность к употреблению алкоголя.
Специалисты отмечают, что сердце собаководов остается здоровым на протяжении многих лет. Также прогулки способствуют профилактике диабета, особенно когда они совмещаются с сбалансированным питанием.
Нервные заболевания также могут быть предотвращены благодаря положительному влиянию собак на эмоциональное состояние их владельцев.
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