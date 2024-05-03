Секреты стиля: как выбрать идеальный жакет

Вложение в стиль: советы по выбору идеального пиджака

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На некоторых вещах в гардеробе мы можем сэкономить, но есть предметы, в которые стоит вложиться, выбирая качественные и долговечные изделия. Одним из таких ключевых элементов является жакет, который может стать базовым предметом повседневного гардероба, неотъемлемой частью делового стиля или завершающим акцентом вечернего образа. Анна Пекун, соосновательница бренда ANNA PEKUN, делится советами по выбору идеального жакета.

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Фасон

Выбирая жакет, следует ориентироваться на собственный стиль, текущие модные тенденции и особенности фигуры. Визуально скорректировать силуэт помогут жакеты прямого кроя с удлиненным подолом, а для скрытия объемов в верхней части тела можно выбрать модели без лацканов и подплечников. Жакеты с выраженными плечами и широкими лацканами помогут сбалансировать широкие бедра.

Посадка

Важно, чтобы жакет сидел комфортно и аккуратно. Он должен быть правильного размера, не создавать ощущения стеснения и не образовывать складки на талии и спине. Рукава должны соответствовать вашим пропорциям и доходить до запястья, а в застегнутом виде жакет не должен создавать складок в области пуговиц.

Материал

При выборе жакета стоит отдавать предпочтение качественным тканям, которые сохранят форму и прослужат долго. Жакеты из шерсти обеспечат тепло в холодную погоду, а легкие модели из льна или хлопка будут комфортными летом. Твидовые жакеты и модели из экокожи также являются актуальными вариантами для современного гардероба.