Диетолог рассказала, как можно ускорить метаболизм и сбросить вес

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Диетолог Копытько: специи и ходьба помогут ускорить метаболизм и снизить вес

1:15
Здоровье

Марина Копытько, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, в беседе с изданием "Вечерняя Москва" подчеркнула, что интенсивность и результативность снижения веса определяются уровнем обменных процессов в организме.

Диетолог Копытько: специи и ходьба помогут ускорить метаболизм и снизить вес
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

"Считается, что при рождении здоровый человек обладает быстрым метаболизмом, но в силу возраста и внешних обстоятельств процесс обмена веществ может замедляться. Тогда человек может набрать лишний вес. Особенно метаболизм замедляется в возрасте старше 50 лет, когда происходит гормональная перестройка организма", — объяснила Марина Копытько.

Для ускорения метаболизма Марина Копытько порекомендовала употреблять белковые продукты, такие как яйца, мясо, бобовые, а также продукты, богатые витаминами группы B — отруби, злаки, фисташки. Кроме того, она отметила, что разогнать метаболизм помогают некоторые специи, среди которых кориандр, корица, паприка и перец.

Рекомендуется совмещать полезные продукты с физической активностью. Желательно делать по крайней мере 10-12 тысяч шагов в день и заниматься спортом регулярно.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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