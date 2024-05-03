Укусил клещ — что делать? Подробная инструкция от эпидемиолога

Укусил клещ — что делать?

В этом видео мы расскажем о том, где обитают клещи, как они выглядят и какие болезни они могут переносить. Узнайте эффективные методы защиты от клещей. Мы даем конкретные рекомендации по профилактике и защите, подкрепленные советами экспертов. Получите полезные советы о том, как защититься от клещей и избежать заболеваний, которые они могут вызвать.

Эксперт: эпидемиолог Людмила Карань.

Ведущая: Маргарита Кичерова.