С этим ярким цветком связаны малоизвестные факты: рассказываем о циниях

Интересные факты о циниях

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Циннии или майорики (народное название) принадлежат к семейству Астровые и славятся своими красками и формами, оживляя различные уголки мира. Однако многие не знают о ряде малоизвестных фактов, связанных с этим ярким цветком. Вот некоторые из них:

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Цинния стала первым растением, которое процветало в невесомости на борту Международной космической станции (МКС). В январе 2016 года на установке Veggie в космосе впервые расцвела цинния.

Циннии поражают своим разнообразием по форме, высоте и окраске цветков. В России особенно популярны помпонные и георгиновидные сорта.

Эти растения могут произрастать как в горшках и контейнерах, так и в открытом грунте, идеально подходя для украшения балконов, террас и садов. Однако в тени они редко цветут.

В средней полосе циннии выращивают как однолетнюю культуру, цветущую до заморозков, что делает их популярными среди цветоводов. Прищипка над 5 листиком помогает формированию пышных кустиков.

Циннии легки в уходе и могут выжить даже при минимальном поливе, привлекая птиц и бабочек, что придает саду живости.

Эти растения обладают способностью очищать воздух от вредных веществ, а также производят антимикробные соединения, которые могут использоваться как натуральный антисептик, делая их полезными для улучшения здоровья и гигиены в доме.

Циннии — не только красивые и яркие, но и полезные и удивительные растения, которые покоряют своей красотой и уникальностью.