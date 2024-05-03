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С этим ярким цветком связаны малоизвестные факты: рассказываем о циниях

Интересные факты о циниях

1:44
Садоводство » Цветы

Циннии или майорики (народное название) принадлежат к семейству Астровые и славятся своими красками и формами, оживляя различные уголки мира. Однако многие не знают о ряде малоизвестных фактов, связанных с этим ярким цветком. Вот некоторые из них:

Интересные факты о циниях
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Цинния стала первым растением, которое процветало в невесомости на борту Международной космической станции (МКС). В январе 2016 года на установке Veggie в космосе впервые расцвела цинния.

Циннии поражают своим разнообразием по форме, высоте и окраске цветков. В России особенно популярны помпонные и георгиновидные сорта.

Эти растения могут произрастать как в горшках и контейнерах, так и в открытом грунте, идеально подходя для украшения балконов, террас и садов. Однако в тени они редко цветут.

В средней полосе циннии выращивают как однолетнюю культуру, цветущую до заморозков, что делает их популярными среди цветоводов. Прищипка над 5 листиком помогает формированию пышных кустиков.
Циннии легки в уходе и могут выжить даже при минимальном поливе, привлекая птиц и бабочек, что придает саду живости.

Эти растения обладают способностью очищать воздух от вредных веществ, а также производят антимикробные соединения, которые могут использоваться как натуральный антисептик, делая их полезными для улучшения здоровья и гигиены в доме.

Циннии — не только красивые и яркие, но и полезные и удивительные растения, которые покоряют своей красотой и уникальностью.

Цинния от А до Я.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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