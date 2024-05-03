С этим ярким цветком связаны малоизвестные факты: рассказываем о циниях

Циннии или майорики (народное название) принадлежат к семейству Астровые и славятся своими красками и формами, оживляя различные уголки мира. Однако многие не знают о ряде малоизвестных фактов, связанных с этим ярким цветком. Вот некоторые из них:
Цинния стала первым растением, которое процветало в невесомости на борту Международной космической станции (МКС). В январе 2016 года на установке Veggie в космосе впервые расцвела цинния.
Циннии поражают своим разнообразием по форме, высоте и окраске цветков. В России особенно популярны помпонные и георгиновидные сорта.
Эти растения могут произрастать как в горшках и контейнерах, так и в открытом грунте, идеально подходя для украшения балконов, террас и садов. Однако в тени они редко цветут.
В средней полосе циннии выращивают как однолетнюю культуру, цветущую до заморозков, что делает их популярными среди цветоводов. Прищипка над 5 листиком помогает формированию пышных кустиков.
Циннии легки в уходе и могут выжить даже при минимальном поливе, привлекая птиц и бабочек, что придает саду живости.
Эти растения обладают способностью очищать воздух от вредных веществ, а также производят антимикробные соединения, которые могут использоваться как натуральный антисептик, делая их полезными для улучшения здоровья и гигиены в доме.
Циннии — не только красивые и яркие, но и полезные и удивительные растения, которые покоряют своей красотой и уникальностью.
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