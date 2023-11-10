Песков высказался об освобождении убийцы Веры Пехтелевой: преступления искупают кровью

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Дмитрий Песков ответил на вопрос о выходе на свободу мужчины, жестоко убившего девушку.

Фото: openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Пресс-секретарь Владимира Путина прокооментировал помилование убийцы Веры Пехтелевой. Вышедший на свободу мужчина получил 17 лет колонии за жестокую расправу над девушкой, однако был помилован после участия в спецоперации на Украине.

Песков объяснил, что у заключённых есть два пути для помилования. Один — ходатайства в инстанции ФСИН и "искупление вины кровью".

"Искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Всё, что могу сказать по этому случаю”, — сказал Песков.

Ранее член СПЧ Ева Меркачёва предупредила, что мы можем не уследить за заключёнными, получившими помилование за участие в СВО. Она призвала тестировать у психиатра бывших зэков, судимых за тяжкие преступления.

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