Дмитрий Песков ответил на вопрос о выходе на свободу мужчины, жестоко убившего девушку.
Пресс-секретарь Владимира Путина прокооментировал помилование убийцы Веры Пехтелевой. Вышедший на свободу мужчина получил 17 лет колонии за жестокую расправу над девушкой, однако был помилован после участия в спецоперации на Украине.
Песков объяснил, что у заключённых есть два пути для помилования. Один — ходатайства в инстанции ФСИН и "искупление вины кровью".
"Искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Всё, что могу сказать по этому случаю”, — сказал Песков.
Ранее член СПЧ Ева Меркачёва предупредила, что мы можем не уследить за заключёнными, получившими помилование за участие в СВО. Она призвала тестировать у психиатра бывших зэков, судимых за тяжкие преступления.
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