Загадка кошачьего восприятия: как запах человека влияет на поведение и настроение вашей кошки

Запах человека играет важную роль в жизни кошки. Это первое, что она чувствует и запоминает, когда встречает человека.
Кошки воспринимают запах своих владельцев как часть своей рутины, что обеспечивает им чувство комфорта и спокойствия. При возвращении владельца домой, кошки активно обнюхивают его.
Интересно, что запах человеческого пота содержит феромоны, которые успокаивают кошек, делая их более доверчивыми и приятельски настроенными к людям.
Не стоит забывать, что пот также содержит соли, которые могут привлекать кошек. Иногда очень яркая заинтересованность в одежде, на которой остался запах пота, может говорить о том, что у питомца в организме недостаток солей. Однако, на одном наблюдении делать выводы нельзя, тут необходимо обращение к ветеринару.
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