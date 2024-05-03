Загадка кошачьего восприятия: как запах человека влияет на поведение и настроение вашей кошки

Что означает запах человека для кошки

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Запах человека играет важную роль в жизни кошки. Это первое, что она чувствует и запоминает, когда встречает человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Кошки воспринимают запах своих владельцев как часть своей рутины, что обеспечивает им чувство комфорта и спокойствия. При возвращении владельца домой, кошки активно обнюхивают его.

Интересно, что запах человеческого пота содержит феромоны, которые успокаивают кошек, делая их более доверчивыми и приятельски настроенными к людям.

Не стоит забывать, что пот также содержит соли, которые могут привлекать кошек. Иногда очень яркая заинтересованность в одежде, на которой остался запах пота, может говорить о том, что у питомца в организме недостаток солей. Однако, на одном наблюдении делать выводы нельзя, тут необходимо обращение к ветеринару.