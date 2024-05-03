Niletto вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Что случилось с певцом?

Певец Niletto оказался в больнице с разрывом ахиллова сухожилия

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, играющий в баскетбольной медиа-команде PENA TEAM, серьезно травмировал правую ногу во время матча в лиге MEDIA BASKET. Как сообщила пресс-служба команды, артисту потребовалась операция.

Фото: youtube.com by канал KIRILL SARYCHEV is licensed under public domain

Так, они выложили в Сеть видеообращение Прыткова к своему коллеге по сцене и игроку баскетбольной команды "Родина медиа" T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов). Артист признался, что в ближайшие полгода сможет играть лишь в "одноногий баскетбол".

"Надеюсь, восстановлюсь к следующему сезону. Постараюсь докостылять и поболеть за свою команду, за "Пену", — рассказал исполнитель.

В заключение музыкант отметил, что травма не тяжелая, а "чисто механическая".

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