Niletto вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Что случилось с певцом?

Певец Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, играющий в баскетбольной медиа-команде PENA TEAM, серьезно травмировал правую ногу во время матча в лиге MEDIA BASKET. Как сообщила пресс-служба команды, артисту потребовалась операция.
Так, они выложили в Сеть видеообращение Прыткова к своему коллеге по сцене и игроку баскетбольной команды "Родина медиа" T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов). Артист признался, что в ближайшие полгода сможет играть лишь в "одноногий баскетбол".
"Надеюсь, восстановлюсь к следующему сезону. Постараюсь докостылять и поболеть за свою команду, за "Пену", — рассказал исполнитель.
В заключение музыкант отметил, что травма не тяжелая, а "чисто механическая".
Ранее Анастасия Ивлеева рассказала, как Алла Пугачёва помогла ей справиться с "отменой".
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.