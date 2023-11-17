В КГБ Южной Осетии заявили об угрозах безопасности на границе с Грузией

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии заявили о наличии угроз пограничной безопасности со стороны Грузии. Информация приводится в Telegram-канале ведомства.
Местным жителям сделали предупреждение о том, что ввиду сложной общественно-политической ситуации в Грузии на территории Южной Осетии могут возникнуть провокации со стороны иностранных структур и общественных организаций. Население страны призвали сохранять бдительность.
Представители КГБ также предупредили граждан о проведении несанкционированных публичных и общественных акций с целью дискредитировать органы власти республики.
Силовики напомнили, что публичное выражение собственного мнения и организация акций должны осуществляться в рамках закона.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.