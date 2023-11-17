В Московской епархии рассказали, что священники просят нейросети придумать им тексты проповедей

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель информслужбы Московской епархии Александр Волков рассказал, что священники используют нейросети для сочинения проповедей — и полученные тексты имеют право на существование.

Фото: Mike MacKenzie www.flickr. com/photos/mikemacmarketing/30212411048/

Волков на форуме этики в сфере искусственного интеллекта отметил, что священнослужители обращаются за помощью к ИИ в шутку. Представитль Московской епархии признал, что нейросети выдают проповеди, которые имеют право на существование.

Однако он объяснил, что ни один нормальный представитель РПЦ не будет зачитывать прихожанам проповеди, которые синтезировала "условная Алиса".

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл рассказал, что его отец пострадал за то, что написал слово Бог с большой буквы.