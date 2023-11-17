Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина получит очередной пакет военной помощи от Финляндии
Охлобыстин поделился пророчествами старцев о войне России и Китая
Архитектор объяснил, как из-за перепланировки может рухнуть дом
BMC: кофе снижает риск заражения коронавирусом
SpringerLink: низкоуглеводная диета нормализует уровень сахара в крови
Симптомы, требующие внимания: когда стоит сдать анализ на глюкозу
Ставки акциза на табак и вино снова увеличатся
Версия: у берегов Австралии вымерли косатки, "помогавшие" людям в охоте на китов
BLoomberg: Зеленский заявил о неизбежном отступлении без поддержки Запада

В Московской епархии рассказали, что священники просят нейросети придумать им тексты проповедей

0:49
Общество

Руководитель информслужбы Московской епархии Александр Волков рассказал, что священники используют нейросети для сочинения проповедей — и полученные тексты имеют право на существование.

В Московской епархии рассказали, что священники просят нейросети придумать им тексты проповедей
Фото: Mike MacKenzie www.flickr. com/photos/mikemacmarketing/30212411048/

Волков на форуме этики в сфере искусственного интеллекта отметил, что священнослужители обращаются за помощью к ИИ в шутку. Представитль Московской епархии признал, что нейросети выдают проповеди, которые имеют право на существование.

Однако он объяснил, что ни один нормальный представитель РПЦ не будет зачитывать прихожанам проповеди, которые синтезировала "условная Алиса".

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл рассказал, что его отец пострадал за то, что написал слово Бог с большой буквы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО

В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.

В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Врач назвал россиянам еду, которая сжижает кровь
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Последние материалы
Боевик "Азова"* получил 25 лет строго режима
Певица Наталья Подольская призвала не замещать "Евровидение" "Интервидением"
Эксперты оценили уровень обслуживания китайских и иранских автомобилей в России
Экс-глава Госпогранслужбы Украины Николай Литвин разыскивается МВД РФ
Артист Стоянов заявил о пользе санкций для российского кино
В Баку задержан мужчина, пытавшийся устроить теракт на территории посольства Израиля
Зеленский назвал встречу Байдена и Си Цзиньпина полезной для Украины
Полковник Матвийчук: РФ борется с морскими дронами ВСУ при помощи сетей
С ноября в России расширили список должников, могущих стать банкротами без суда
Падающий металлический космический мусор меняет верхние слои атмосферы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников