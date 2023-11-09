Патриарх Кирилл рассказал, как его отца отправили в ссылку в годы советской власти.
Глава РПЦ поделился грустной семейной историей. Он объяснил, что его отец Михаил Гундяев стал жертвой государственных репрессий в годы советской власти.
Он поведал, что комнату Гундяева-старшего подвергли обыску. Уликами против слушателя богословских курсов были конспекты, где слово Бог было написано с большой буквы.
"Ишь, "Бог" пишет с большой буквы!". На что второй сказал: "Больше ничего искать не надо, этого достаточно", — рассказал патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси объяснил, что отца отправили на Колыму на пять лет.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что принадлежность к русскому народу должна определяться православославным вероисповеанием.
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