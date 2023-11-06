Патриарх Кирилл заявил, что принадлежность к русскому народу должна определяться православием

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Патриарх Кирилл объяснил, что человек не может считать себя русским, если он не ходит в православный храм.

Фото: ВК-аккаунт патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл заявил, что принадлежность к русскому народу должна определяться православием. К русскому народу глава РПЦ отнёс украинцев и белорусов.

С речью о русских людях патриарх выступил после литургии в столичном храме иконы Божией Матери Все скорбящих Радость на Большой Ордынке.

"Очень важно, мои дорогие, чтобы сегодня понимание своей принадлежности к русскому народу сопровождалось, несомненно, глубокой православной верой. А те говорят — мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: а вы являетесь наследниками тех самых ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь", — объяснил патриарх Московский и всея Руси.

Глава РПЦ призвал жителей России задаться вопросом, можно ли считать себя русским, если не придерживаешься веры предков.

Ранее патриарх Кирилл высказался об опасности, исходящей от мигрантов.

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