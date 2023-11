Your browser does not support the audio element.

Политолог Сергей Марков раскритиковал идею члена Совфеда Маргариты Павловой не ориентировать девочек на получение высшего образования, так как образованные женщины теряют детородную функцию.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Svetlanakorneva27 is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.