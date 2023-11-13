Марков о призыве сенатора Павловой оградить девочек от высшего образования: вредная глупость

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Политолог Сергей Марков раскритиковал идею члена Совфеда Маргариты Павловой не ориентировать девочек на получение высшего образования, так как образованные женщины теряют детородную функцию.

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Марков назвал идею сделать женщин необразованными с целью повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации вредной глупостью.

Политолог назвала члена Совфеда Маргариту Павлову "политическим киборгом".

"А России нужно не призывать отказываться от высшего образования, а наоборот, — иметь государственную программу перехода к всеобщему высшему образованию", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Марков назвал обучение в вузах путём к прогрессу.

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