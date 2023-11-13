Политолог Сергей Марков раскритиковал идею члена Совфеда Маргариты Павловой не ориентировать девочек на получение высшего образования, так как образованные женщины теряют детородную функцию.
Марков назвал идею сделать женщин необразованными с целью повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации вредной глупостью.
Политолог назвала члена Совфеда Маргариту Павлову "политическим киборгом".
"А России нужно не призывать отказываться от высшего образования, а наоборот, — иметь государственную программу перехода к всеобщему высшему образованию", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Марков назвал обучение в вузах путём к прогрессу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Бойцы спецназа ФРГ в течение 34 часов штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге.