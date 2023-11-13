Член Совфеда призвала не ориентировать девочек на высшее образование: упускается детородная функция

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Член Совета Федерации Маргарита Павлова объяснила, что девочек не стоит стимулировать на обучение в вузах, так как это мешает деторождению в России.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Павлова уверена, что следует пересмотреть цуенность высшего образования для девушек, так как обучение в университетах негативно отражается на демографических показателях.

"Нужно перестать ориентировать девочек на получение высшего образование, из-за этого упускается детородная функция", — заявила Павлова.

Ранее член СПЧ при президенте России Нина Останина спросила у депутатов, ратующих за запрет абортов, кто будет содержать детей.

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