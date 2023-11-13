Член Совета Федерации Маргарита Павлова объяснила, что девочек не стоит стимулировать на обучение в вузах, так как это мешает деторождению в России.
Павлова уверена, что следует пересмотреть цуенность высшего образования для девушек, так как обучение в университетах негативно отражается на демографических показателях.
"Нужно перестать ориентировать девочек на получение высшего образование, из-за этого упускается детородная функция", — заявила Павлова.
Ранее член СПЧ при президенте России Нина Останина спросила у депутатов, ратующих за запрет абортов, кто будет содержать детей.
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Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.