Глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что депутаты обрекают молодёжь на подпольные аборты своими запретами.
Останина заявила, что государство только делает вид, что заботится о демографии.
"Мы обрекаем молодежь на отказ от рождения детей и подпольные аборты", — выразила своё мнение представитель Госдумы.
Она отчитала депутатов, которые "с пеной у рта" призывают студенток рожать. Она посоветовала им задуматься над тем, кто будет содержать этих детей.
Останина обратила внимание на снижение выделяемой помощи молодым семьям, а также на уменьшение финансирования материнского капитала.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал "средневековые" идеи по повышению рождаемости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.