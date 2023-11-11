Останина обратилась к депутатам, запрещающим аборты: кто будет содержать этих детей

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что депутаты обрекают молодёжь на подпольные аборты своими запретами.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Останина заявила, что государство только делает вид, что заботится о демографии.

"Мы обрекаем молодежь на отказ от рождения детей и подпольные аборты", — выразила своё мнение представитель Госдумы.

Она отчитала депутатов, которые "с пеной у рта" призывают студенток рожать. Она посоветовала им задуматься над тем, кто будет содержать этих детей.

Останина обратила внимание на снижение выделяемой помощи молодым семьям, а также на уменьшение финансирования материнского капитала.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал "средневековые" идеи по повышению рождаемости.

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