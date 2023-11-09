Володин раскритиковал "средневековые" идеи по повышению рождаемости

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал "средневековые" идеи по повышению рождаемости, которые выдвигают отдельные депутаты.

Фото: Фото: BBC

Тему подняла председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Выступая в начале пленарного заседания в четверг, она заметила, что некоторые парламентарии высказывают предложения, которые не становятся законодательными инициативами, но вызывают бурный общественный резонанс.

Депутатка привела в пример идею единоросса Бийсултана Хамзаева выплачивать вознаграждение женщинам в обмен на отказ от аборта, забирая у них нежеланных детей.

"Я думаю, что самая экзотическая инициатива, которая граничит со Средневековьем, это обязывать женщин рожать и выкупать этих детей государству", — прокомментировала Останина.

Володин попросил депутатов не предавать гласности такие неоднозначные инициативы до их предварительного обсуждения в профильных комитетах и внутри фракций. А некоторые идеи, по мнению главы нижней палаты, вообще лучше оставлять при себе. "Просто лучше такие инициативы не озвучивать, потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые", — пояснил он.

По мнению Володина, сомнительные публичные заявления депутатов бросают тень на имидж Госдумы в целом.

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