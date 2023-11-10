Депутат Светлана Бессараб сообщила о своём согласии с возможным проектом поддержки многодетных семей жильем. В частности, речь идет о выделении квартир тем, кто родил пятого ребенка.
Однако чиновница подчеркнула, что подобная инициатива требует тщательного рассмотрения. Особую роль играет федеральный бюджет: найти средства в то время, когда они уже распланированы на 3 года вперёд, считает Бессараб, достаточно сложно. Придется отказываться от чего-то в пользу проекта.
— Эту инициативу нужно внимательно рассмотреть со всех сторон, а также предусмотреть соответствующие средства, — рассказала о своем мнении член Комитета Госдумы.
Напомним, это уже не первое подобное государственное предложение. С похожей идеей выступила Валентина Матвиенко.
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