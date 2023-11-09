Матвиенко: многодетные семьи стоит освободить от уплаты НДФЛ

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Члены многодетных семей в России в перспективе могут быть освобождены от уплаты подоходного налога. Это произойдет в случае одобрения сенаторами инициативы, которую выдвинула председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

— Стоит рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, — подчеркнула чиновница в своем заявлении.

Помимо этого, она предложила дополнительные льготы. Так, например, вполне вероятно, что появится программа индивидуального строительства или проекты малоэтажных домов специально для поддержки семей с большим количеством детей.

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