Члены многодетных семей в России в перспективе могут быть освобождены от уплаты подоходного налога. Это произойдет в случае одобрения сенаторами инициативы, которую выдвинула председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
— Стоит рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, — подчеркнула чиновница в своем заявлении.
Помимо этого, она предложила дополнительные льготы. Так, например, вполне вероятно, что появится программа индивидуального строительства или проекты малоэтажных домов специально для поддержки семей с большим количеством детей.
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