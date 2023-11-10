Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВТБ: аферисты обманывают россиян через сервисы объявлений
Скорое будущее дронов "Ланцет": операторы больше будут не нужны
Bloomberg сообщил о приходе "новой элиты" на место ушедших из России компаний
В США зафиксировали рост поддержки Трампа
Отечественное вино завоевало популярность на внутреннем рынке
Запад пока боится присвоить себе российские замороженные активы
Риэлтор Усачёва: вторичная недвижимость упадёт в цене на 5-20% в ближайшее время
Лавров: Запад "обхаживает" Армению и хочет дружить с ней против России
Кофе "Чибо" остается в чашках россиян под новым именем

Синоптик Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло

1:36
Общество

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда в ближайшие пять дней на территории нашей страны будет аномально тёплая погода. Исключением из этого являются шесть регионов Дальнего Востока.

Синоптик Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло
Фото: https://vrubcovske.ru/

Об этом синоптик рассказал в беседе с ТАСС. Аномальное тепло установится на территории 80-85% страны до понедельника. Температурные показатели здесь будут существенно выше климатической нормы.

"В Магаданской области, Якутии, Хабаровском крае температура прогнозируется на 2-4 градуса ниже нормы", — заявил метеоролог.

Холодно будет также на территории Забайкалья, Бурятии и Амурской области. В этих регионах столбик термометра будет опускаться до отметки на 4-6 градусов ниже климатической нормы. Якутию ждут настоящие трескучие морозы до минус 34 градусов. В Забайкалье синоптик пообещал в ближайшие дни 17-22 градуса ниже нуля.

Самыми аномальными зонами по температурным нормам и их соответствию синоптик назвал Красноярский край, где ночью будет только — 15 градусов вместо стандартных 25-28-градусных морозов.

Краснодарский край продемонстрирует превышение климатической нормы на 6-8 градусов. Днём здесь сохранится очень тёплая погода — 18-22 градуса выше нуля. В Москве в ближайшие дни циклон принесет проливные дожди.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Зима отменяется
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Одним манёвром: в "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
Кофе "Чибо" остается в чашках россиян под новым именем
В школах Байконура не будут учить казахский язык
Родители детей-инвалидов обеспокоены снижением компенсаций на коляски и протезы
Госдеп: Украина и Израиль одинаково важны для США
Символика и использование для медитации: интригующие факты и история Таро
Вашингтон хочет уничтожить "Арктик СПГ-2" вслед за "Северными потоками"
Названа дата "Прямой линии" с Путиным
Бороться с гололёдом в России теперь будут по ГОСТу
В Хабаровском крае российский тренер домогался маленьких учениц
Импорт автомобилей через Владивосток начал восстанавливаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников