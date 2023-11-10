Синоптик Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда в ближайшие пять дней на территории нашей страны будет аномально тёплая погода. Исключением из этого являются шесть регионов Дальнего Востока.

Фото: https://vrubcovske.ru/

Об этом синоптик рассказал в беседе с ТАСС. Аномальное тепло установится на территории 80-85% страны до понедельника. Температурные показатели здесь будут существенно выше климатической нормы.

"В Магаданской области, Якутии, Хабаровском крае температура прогнозируется на 2-4 градуса ниже нормы", — заявил метеоролог.

Холодно будет также на территории Забайкалья, Бурятии и Амурской области. В этих регионах столбик термометра будет опускаться до отметки на 4-6 градусов ниже климатической нормы. Якутию ждут настоящие трескучие морозы до минус 34 градусов. В Забайкалье синоптик пообещал в ближайшие дни 17-22 градуса ниже нуля.

Самыми аномальными зонами по температурным нормам и их соответствию синоптик назвал Красноярский край, где ночью будет только — 15 градусов вместо стандартных 25-28-градусных морозов.

Краснодарский край продемонстрирует превышение климатической нормы на 6-8 градусов. Днём здесь сохранится очень тёплая погода — 18-22 градуса выше нуля. В Москве в ближайшие дни циклон принесет проливные дожди.

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