Вильфанд пообещал москвичам с 12 ноября дожди из-за циклона

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: https://photocentra.ru/

По словам главного метеоролога страны, ближайшие несколько дней будут для ноября достаточно теплыми. Синоптики обещают, что столбик термометра за окном москвичей остановится на отметке в +5…+7 градусов.

Но уже в воскресенье, 12 ноября, такая погода сменится дождями, которые продлятся и в понедельник, 13 ноября.

"В этот день к Москве подойдет глубокий циклон", — сообщил ТАСС Роман Вильфанд.

В ближайшие три дня, уточнил метеоролог, в столице дождей не будет. Снега можно ждать не раньше следующей недели, поэтому зимняя погода установится в регионе не скоро.

Температурный фон в Москве будет стабильным — с четверга по субботу метеоролог пообещал от 5 до 7 градусов тепла, а в воскресенье — до восьми градусов выше нуля.

Накануне в в Москве и Подмосковье был объявлен второй уровень погодной опасности из-за ветра.

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