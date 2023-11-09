Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам главного метеоролога страны, ближайшие несколько дней будут для ноября достаточно теплыми. Синоптики обещают, что столбик термометра за окном москвичей остановится на отметке в +5…+7 градусов.
Но уже в воскресенье, 12 ноября, такая погода сменится дождями, которые продлятся и в понедельник, 13 ноября.
"В этот день к Москве подойдет глубокий циклон", — сообщил ТАСС Роман Вильфанд.
В ближайшие три дня, уточнил метеоролог, в столице дождей не будет. Снега можно ждать не раньше следующей недели, поэтому зимняя погода установится в регионе не скоро.
Температурный фон в Москве будет стабильным — с четверга по субботу метеоролог пообещал от 5 до 7 градусов тепла, а в воскресенье — до восьми градусов выше нуля.
Накануне в в Москве и Подмосковье был объявлен второй уровень погодной опасности из-за ветра.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.