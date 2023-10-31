Политолог Сергей Марков оценил инициативу участвовать в президентских выборах политика, депутата Госдумы III созыва, президента Института региональных проектов и законодательств Бориса Надеждина.
Марков сообщил, что Борис Надеждин планирует стать кандидатом в президенты России с при поддержке правоцентристской политической партиии "Гражданская инициатива" и его представителя Андрея Нечаева.
Политолог уверен, что данное выдвижение следует поддержать, так как она укрепит легитимность выборов.
Он назвал Надеждина и Нечаева договороспособными людьми.
"Надо им помочь", — выразил свою точку зрения Марков.
Ранее Надеждин заявил, что на многих участках в Химках были вбросы за "Единую Россию".
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