Политолог Марков поприветствовал выдвижение в президенты Бориса Надеждина

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Политолог Сергей Марков оценил инициативу участвовать в президентских выборах политика, депутата Госдумы III созыва, президента Института региональных проектов и законодательств Бориса Надеждина.

Фото: ВК-аккаунт Бориса Надеждина

Марков сообщил, что Борис Надеждин планирует стать кандидатом в президенты России с при поддержке правоцентристской политической партиии "Гражданская инициатива" и его представителя Андрея Нечаева.

Политолог уверен, что данное выдвижение следует поддержать, так как она укрепит легитимность выборов.

Он назвал Надеждина и Нечаева договороспособными людьми.

"Надо им помочь", — выразил свою точку зрения Марков.

Ранее Надеждин заявил, что на многих участках в Химках были вбросы за "Единую Россию".

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