Борис Надеждин: на многих участках в Химках были вбросы за “Единую Россию”

О своих сомнениях в прозрачности выборов в Госдуму, о возможных способах фальсификации итогов, а также о том, есть ли в России демократия, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политик, депутат Государственной Думы III созыва, президент Института региональных проектов и законодательств Борис Надеждин.

Такие разные фальсификации

— Борис Борисович, ваши впечатления от прошедших выборов?

— Есть то, что я своими руками трогал и щупал, есть то, что я анализирую как специалист, потому что, без ложной скромности, трудно найти человека в нашей стране, который дольше бы занимался выборами, чем я. Я в 1990 году, ещё при советской власти, первый раз избрался депутатом у себя в Подмосковье. Я писал законы об основных гарантиях избирательных прав, участвую в выборах больше 30 лет. Два года назад стал долгопрудненским депутатом. Сейчас я участвовал в выборах:

в Госдуму,

Мособлдуму.

В Подмосковье не было электронного голосования: всё руками или КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней). У меня на всех участках в Долгопрудном, Химках были наблюдатели. Я говорю про подсчёт голосов.

У меня есть серьёзные основания предполагать, что на многих участках в Химках были вбросы за "Единую Россию".

Я заказал просмотр видео, но, по новому закону, не каждый человек может смотреть видео, а только кандидат. Думаю, что там всё увижу и в ближайшие недели точно скажу. Но мои наблюдатели зафиксировали нарушения. В Химках были ручки с исчезающими чернилами в кабинках для голосования.

"Единая Россия" использовала административный ресурс на всю катушку. Простой пример: практически каждый день главы подмосковных городов что-то открывали. Лавочки, школы ремонтировали. И на всех мероприятиях "чисто случайно" присутствовали кандидаты от "Единой России". А когда я пытался встретиться с избирателями (по закону мне полагается помещение — дом культуры и так далее), то был, вы не поверите, COVID.

Но даже в этих условиях, по официальным данным, я выиграл в Долгопрудном выборы: я вничью с Родниной. А у меня конкурент в Госдуму Ирина Роднина — великая фигуристка, действующий депутат Госдумы. Я вничью сыграл с ней в Дубне. Потому что в Дубне везде были КОИБ. Где КОИБ нет (как в Химках) — там почему-то проигрываю. Ещё раз скажу: я точный диагноз о масштабных фальсификациях поставлю несколько позже, когда мы отсмотрим видео, пройдут суды. Там будут давать показания члены комиссий, наблюдатели.

— Но суды будут длиться год или два. То есть дело к следующим выборам уже подойдёт.

— Нет. Я не первый раз сужусь за итоги голосования: иногда суды выигрывал, иногда проигрывал. В среднем процесс занимает несколько месяцев после выборов. Скажем, в Железнодорожном (ныне Балашиха) я выигрывал суды, признавали, что были фальсификации, наказывали. Правда, в тюрьму никто не сел (может, и хорошо), но штрафы выписывали председателям комиссий серьёзные.

— Мы с вами помним первые лица у каждой партии. В итоге у "Единой России" все отказываются от депутатских мандатов. Только Анна Кузнецова не отказалась. Зачем мэру Москвы Собянину, главе Подмосковья Воробьёву вообще баллотироваться? Они же могли и так выразить поддержку?

— "Единая Россия" — это не партия в классическом смысле слова, а инструмент, с помощью которого администрация каждого уровня — на федеральном уровне администрация президента, на областном уровне администрация губернатора, на местном уровне главы районов — контролирует представительные органы. Это инструмент, с помощью которого администрация президента России контролирует Госдуму, обеспечивая там большинство "Единой России". Это инструмент, с помощью которого губернатор Московской области контролирует Мособлдуму.

Иногда это не срабатывает. Скажем, в моём родном городе Долгопрудном в 2019 году мне удалось "Единую Россию" опустить вне большинства в Совете. Но в Мособлдуме, Госдуме пока у нас большинство "Единой России", катастрофическое для страны. Самое удивительное, что сама "Единая Россия" признаёт, что у неё реальный рейтинг 30-40%. При этом в парламенте у неё 70%.

— Но там же маленькие партии, которые не прошли 5%-й барьер, отдают голоса победителям.

— Это не главный инструмент. Главное, что "Единая Россия" продавливает все одномандатные округа. Это более важный инструмент для обеспечения власти в стране.

Хитрость в том, что реально сильных конкурентов "Единой России" в одномандатных округах просто не пускают на выборы.

Там уехал Дима Гудков — вполне мог округ в Москве выиграть. Меня, например, допустили (я был кандидатом в округе), но всю кампанию публиковали тёмные истории про меня, якобы меня купила мафия.

Западная демократия: двойные стандарты

— В Америке тоже были разные ситуации: когда выбирался Буш-младший, был Алан Гор и в Техасе всякие фокусы. И с Хиллари Клинтон и Трампом. И когда Трамп с Байденом, тоже были вопросы. То есть говорить, что это только у нас, всё-таки неправильно.

— В России ценой огромных жертв советского и российского народа сложилась какая ни есть, а демократия. Она кривая, косая, с административным ресурсом. Но всё-таки человек мог прийти на избирательный участок, и в бюллетене у него был выбор. Он мог проголосовать:

за Надеждина,

Ирину Роднину.

Это величайшее завоевание само по себе. Потому что в 1980-е годы я приходил голосовать, мне давали бюллетень, там был один человек.

Когда говорят молодые люди: "Всё пропало! Путин — кровавый тиран!", я говорю: "Товарищи дорогие, я вижу много недостатков в стране. Но в целом мы идём вперёд в плане демократии, и выборы у нас есть".

— Вы говорите: "Мне нельзя проводить мероприятие, потому что коронавирус". А наши приехали в ПАСЕ, им говорят: "Извините, коронавирус. По Страсбургу гулять нельзя". При этом делегация Украины, других стран свободно гуляют.

— Двойные стандарты. В этом нет ничего хорошего. Я в ПАСЕ был делегатом от Российской Федерации в "нулевые" годы, и было примерно то же самое.

Тогда Россию лишали голоса из-за Чечни. Сейчас нас лишают права голоса из-за Крыма.

Но мне кажется, нам всё-таки нужно оставаться в ПАСЕ, потому что сама по себе Парламентская ассамблея ничего не решает, но это площадка для диалога.