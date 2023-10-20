Эксперт напомнил, что гражданам РФ проиндексируют зарплаты и пенсии в 2024 году

1:48 Your browser does not support the audio element. Общество

С начала 2024 года, согласно словам эксперта Максима Глазкова, пенсии в России будут увеличены на 7,5%. Это означает, что размер выплат для неработающих пенсионеров возрастёт до 23,4 тысячи рублей.

Фото: Openverse

Эксперт также уточнил, что с 1 января 2024 года будет увеличен размер страховой пенсии, а с 1 апреля — сумма социальной пенсии. Средний размер последней составит 13,4 тысячи рублей.

Социальную пенсию будут получать граждане, которые не имеют достаточного стажа для назначения другой пенсионной категории, а также нетрудоспособные люди.

"Вот кто входит в эту группу: граждане, достигшие пенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, потерявшие кормильца, дети-сироты до 18 лет или сироты до 23 лет, учащиеся на очной форме обучения", — пояснил эксперт в беседе с RT.

Помимо этого, льготные категории пенсионеров также получат проиндексированную на 7,5% пенсию. К ним относятся граждане с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, пострадавшие от радиации в результате аварий и ядерных испытаний, герои России и СССР, герои труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, а также те, кто пострадал в результате Чернобыльской аварии.

Отмечается, что процент индексации для работающих пенсионеров в 2024 году будет рассчитываться индивидуально в зависимости от их трудового стажа.

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