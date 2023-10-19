Депутат Бессараб: "В следующем году пенсии будут проиндексированы выше плана"

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2024 году, согласно заявлению депутата Государственной Думы Светланы Бессараб, пенсии россиян будут индексированы в соответствии с уровнем инфляции. В бюджете на пенсионные выплаты выделено более 10 триллионов рублей. С начала января страховые пенсии увеличатся на 7,5%, что составляет 1,5 тысячи рублей. В итоге размер пенсий для неработающих пенсионеров в среднем составит 23,3 тысячи рублей.

Фото: Openverse

С 1 апреля также произойдет индексация социальных пенсий на уровень инфляции, и в среднем они превысят 13 тысяч рублей. Согласно словам Бессараб, приоритетом является обеспечение максимально возможного уровня доходов для пенсионеров. Средний размер страховой пенсии в настоящее время составляет 160% от прожиточного минимума пенсионера. Депутат подчеркнула, что в последние годы был достигнут значительный прогресс в этой области, сообщает "Газета.Ru".

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Индексация пенсии в 2024 и 2025 году На сколько увеличат