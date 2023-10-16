Охлобыстина возмутил внеший вид новых рублёвых купюр: "Странные дела"

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин подметил странность в новом дизайне российских купюр.

Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

Звезда сериала "Интерны" опубликовал в своём Telegram-канале рублёвые купюры нового образца номиналом 2 и 5 тысяч рублей.

"Странные дела!" — эмоционально отреагировал на новые деньги актёр.

Охлобыстин задался вопросом, случайно ли купюры лишены христианских атрибутов.

"Чего-то я православных крестов на изображении храма не увидел. А полумесяц пожалуйста. Случайность или…", — выразил своё недоумение актёр.

Ранее Иван Охлобыстин высказался о "половом фитнесе" и "холодных жабьих утехах".

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