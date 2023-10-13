Иван Охлобыстин объяснил, что все беды мира начались с упадка нравственности.
Звезда сериала "Интерны" посетовал на потребительское общетсво и ЛГБТ-культуру.
"Ещё годик другой и даже придумать не могу, на ком или чём можно будет жениться. Какие тут религии!? Какие семейные ценности?! Таинство любви в мясо. Половой фитнес. Холодные, жабьи утехи", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Он считает, что запрос на насилие в обществе вырос из "мужиков в блёстках" и "баб без лифчиков".
Охлобыстин объяснил, что все нации, кроме русской, не могут "обеспечить половой академизм" и, как следствие, выживание нации.
"Дьявол зашёл сзади!" — заключил свою мысль актёр.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.