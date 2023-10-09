Глава Роспотребнадзора Башкортостана прокомментировала запрет со стороны прокуратуры использовать Instagram*.
Руководителю башкирского Роспотребнадзора Анне Казак вынесли предостережение из-за использования запрещённой социальной сети Instagram*. Чиновницу предупредили о "недопущении содействия экстремистской организации".
Казак отметила, что к работе её публикации в иностранной соцсети не имеют никакого отношения. Она заверила, что ведёт страницу как частное лицо. На чиновницу написал жалобу в контролирующие органы местный активист.
Казак объяснила, что решения прокуратуры ещё не видела.
"Всё, что касается личной моей жизни, не как госслужащего, не имеет отношения никак к моей работе", — цитирует слова главы Роспотребнадзора Telegram-канал "Подъём".
* Instagram принадлежит компании Meta, которая в РФ признана экстремистской организацией и запрещена.
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