Чиновнице из Башкирии прокуратура вынесла предостережение из-за использования Instagram*

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Роспотребнадзора Башкортостана прокомментировала запрет со стороны прокуратуры использовать Instagram*.

Фото: "computer desk" by houdini_cs is licensed under CC BY-SA 2.0.

Руководителю башкирского Роспотребнадзора Анне Казак вынесли предостережение из-за использования запрещённой социальной сети Instagram*. Чиновницу предупредили о "недопущении содействия экстремистской организации".

Казак отметила, что к работе её публикации в иностранной соцсети не имеют никакого отношения. Она заверила, что ведёт страницу как частное лицо. На чиновницу написал жалобу в контролирующие органы местный активист.

Казак объяснила, что решения прокуратуры ещё не видела.

"Всё, что касается личной моей жизни, не как госслужащего, не имеет отношения никак к моей работе", — цитирует слова главы Роспотребнадзора Telegram-канал "Подъём".

* Instagram принадлежит компании Meta, которая в РФ признана экстремистской организацией и запрещена.

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