Шукшина призвала к отставке министра просвещения РФ Сергей Кравцова

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина объяснила, почему выступает за отставку министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина прокомментировала новость о том, что в России наблюдается острая нехватка педагогических кадров. Особенно в дефиците учителя математики и физики.

"Считаю, что пора ставить вопрос о соответствии Сергея Кравцова занимаемой должности!" — написал актриса в своём Telegram-канале.

Шукшина опасается, что из-за некомпетентного руководства Россия лишится с трудом выстроенной системы образования.

Ранее Мария Шукшина усмотрела в идеологии детского патриотического "Движения Первых" признаки фашизма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.