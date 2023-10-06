Мария Шукшина объяснила, почему выступает за отставку министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина прокомментировала новость о том, что в России наблюдается острая нехватка педагогических кадров. Особенно в дефиците учителя математики и физики.
"Считаю, что пора ставить вопрос о соответствии Сергея Кравцова занимаемой должности!" — написал актриса в своём Telegram-канале.
Шукшина опасается, что из-за некомпетентного руководства Россия лишится с трудом выстроенной системы образования.
Ранее Мария Шукшина усмотрела в идеологии детского патриотического "Движения Первых" признаки фашизма.
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"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.