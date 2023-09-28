Мария Шукшина объяснила, почему ей не нравится детское патриотическое "Движение Первых", на которое было выделено 18,5 миллиарда рублей.
Шукшина обратила внимание на то, что ребёнку, чтобы пополнить ряды "Движения Первых" нужно зарегистрироваться на Госулугах и заполнить электронную анкету.
Актриса заподозрила, что детям будут навязывать западный образ мышления. Не нравится ей также название детской патриотической организации.
"Интересно, а что делать вторым, третьим,… десятым? Зачем делите детей на классы?" — выразила своё мнение заслуженная артистка России.
Шукшина считает, что подобный образ мысли человечество практиковала в первой трети ХХ века.
"Фашизм называется. Это кому так неймется повторить его опять. Украины мало?" — задалась вопросом Мария.
Она уверена, что лучше назвать организацию пионерией.
Ранее Мария Шукшина опубликовала запрещённую песню про Иосифа Сталина.
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