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Шукшина раскритиковала детское патриотическое "Движение Первых": Фашизм называется

1:07
Общество

Мария Шукшина объяснила, почему ей не нравится детское патриотическое "Движение Первых", на которое было выделено 18,5 миллиарда рублей.

Шукшина раскритиковала детское патриотическое "Движение Первых": Фашизм называется
Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Шукшина обратила внимание на то, что ребёнку, чтобы пополнить ряды "Движения Первых" нужно зарегистрироваться на Госулугах и заполнить электронную анкету.

Актриса заподозрила, что детям будут навязывать западный образ мышления. Не нравится ей также название детской патриотической организации.

"Интересно, а что делать вторым, третьим,… десятым? Зачем делите детей на классы?" — выразила своё мнение заслуженная артистка России.

Шукшина считает, что подобный образ мысли человечество практиковала в первой трети ХХ века.

"Фашизм называется. Это кому так неймется повторить его опять. Украины мало?" — задалась вопросом Мария.

Она уверена, что лучше назвать организацию пионерией.

Ранее Мария Шукшина опубликовала запрещённую песню про Иосифа Сталина.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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