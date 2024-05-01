Забудьте о постоянной шерсти на одежде: эти породы кошек вообще не линяют

Названы породы кошек, которые не линяют

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие люди приобретают кошку импульсивно, в то время как другие внимательно изучают разнообразие пород перед выбором.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые предпочитают длинношёрстных питомцев, в то время как другие не выносят излишек шерсти в доме.

Важно осознавать, что кошки с короткой или отсутствующей шерстью требуют больше тепла.

Рассмотрим породы кошек, которые отличаются минимальным наличием шерсти.

Сфинксы

Эта порода часто ассоциируется у владельцев с отсутствием шерсти, хотя у некоторых представителей может быть небольшой пушок.

Сиамские кошки

У этих кошек шерсть короче, чем у многих других пород, и они меньше линяют.

Бирманские кошки

Эти коты любят близкий контакт и легко идут на руки.

Бенгальские кошки

Их внешний вид напоминает дикого тигра, и важно знать о предрасположенности к сердечным заболеваниям.

Бомбейская кошка

Она известна своим тёплым и дружелюбным нравом, короткой шерстью и выразительными жёлтыми глазами.