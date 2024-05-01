Забудьте о постоянной шерсти на одежде: эти породы кошек вообще не линяют

Многие люди приобретают кошку импульсивно, в то время как другие внимательно изучают разнообразие пород перед выбором.
Некоторые предпочитают длинношёрстных питомцев, в то время как другие не выносят излишек шерсти в доме.
Важно осознавать, что кошки с короткой или отсутствующей шерстью требуют больше тепла.
Рассмотрим породы кошек, которые отличаются минимальным наличием шерсти.
Сфинксы
Эта порода часто ассоциируется у владельцев с отсутствием шерсти, хотя у некоторых представителей может быть небольшой пушок.
Сиамские кошки
У этих кошек шерсть короче, чем у многих других пород, и они меньше линяют.
Бирманские кошки
Эти коты любят близкий контакт и легко идут на руки.
Бенгальские кошки
Их внешний вид напоминает дикого тигра, и важно знать о предрасположенности к сердечным заболеваниям.
Бомбейская кошка
Она известна своим тёплым и дружелюбным нравом, короткой шерстью и выразительными жёлтыми глазами.
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