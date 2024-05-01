Несколько простых упражнений, которые помогут пожилым людям поддерживать осанку в идеальном состоянии

Упражнения для поддержания осанки для пожилых людей

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Хотя осанка важна для людей всех возрастов, она особенно важна для пожилых людей. Пожилые люди подвергаются повышенному риску потери равновесия, что приводит к повышенному риску падений и травм. Улучшение осанки помогает улучшить равновесие, тем самым снижая все эти другие риски.

Фото: 500px.com by Richard Kardhordó is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Помимо этого, улучшенная осанка у пожилых людей также может помочь повысить их уверенность в себе и кровообращение, а также уменьшить или даже предотвратить боль и напряжение в спине, шее и плечах. Упражнения для осанки для пожилых людей — это один из лучших способов улучшить то, как они сидят и стоят, что может принести много пользы.

Давайте посмотрим, какие упражнения в этом могут помочь.

Наклоны на плечи.

Начните с того, что сядьте ровно и во весь рост на краешек стула. Вытяните руки от плеч к полу.

Пошевели руками и пальцами и убедись, что они свободны. Вращай плечами круговыми движениями вперед, держа спину прямой, и дыши ровно.

Затем продолжайте отводить плечи назад — вверх к ушам, затем вниз по спине.

Сгибания в локтях.

Сядьте прямо, ноги на ширине бедер и направьте прямо перед собой.

Приложите кончики пальцев к вискам ладонями вперед, а большими пальцами вниз. Держите голову в нейтральном положении, глядя прямо перед собой, чтобы поддерживать нейтральное положение шеи и позвоночника.

Одновременно сведите локти вместе перед лицом, насколько это удобно, держа пальцы на висках. Если они не могут соприкасаться, это тоже нормально.

Вернитесь в исходное положение, разведя локти в стороны и напрягая спину, пока они не окажутся на одной линии с ушами. Следите за тем, чтобы не выдвигать бедра вперед, отводя руки назад.

Это одно повторение. Сделайте 10 — 15 повторений.

Пуловеры для сидения.

Сядьте прямо на край стула, твердо поставив ноги на пол.

Соедините обе руки перед собой, переплетите пальцы в один большой кулак. вытяните прямо перед собой на уровне плеч.

Сидя прямо и с прямой спиной, вытяните руки над головой так, чтобы им было удобно, а затем отведите назад и опустите к бедрам.

Держите руки вытянутыми и двигайтесь медленно, сосредотачиваясь на растяжке и движении плеч и верхней части спины. Это одно повторение.

Выполните это упражнение 10 — 20 раз.

Поза голубя на стуле.

Сядьте на край стула и расположите ноги немного впереди колен на расстоянии бедер друг от друга. Скрестите правую лодыжку над левым бедром.

Поддерживайте активность правой стопы и лодыжки, разводя пальцы ног и надавливая на край большого пальца стопы, чтобы согнуть стопу. Чем ближе вы подносите правую пятку к левому бедру, тем сильнее растяжение.

Оставайтесь здесь или положите руки на бедра и начните медленно наклоняться вперед к правому бедру.

Растяжка Кошки-коровы.

Начните с того, что сядьте ближе к середине прочного стула, поставив ноги ровно на пол.

Положите руки на бедра и на вдохе выгибайте спину. Выпятите грудь и слегка приподнимите подбородок.

Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем на выдохе округлите спину, подтягивая подбородок к груди.

Это одно повторение. Повторяйте для получения желаемых повторений.

Настенные ангелы.

Обопритесь о стену, прислонив ягодицы, спину, плечи и голову к стене. Подтяните пупок к позвоночнику. Это задействует ядро и сохраняет нейтральное положение позвоночника.

Слегка подтяните подбородок, затем вытяните прямые руки вверх и положите их на стену над головой. Постарайтесь, чтобы ваши руки касались стены позади вас, создавая таким образом букву "V".

Медленно согните руки в локтях и проведите ими вниз по стене, пока они не окажутся чуть выше плеч. Следите за тем, чтобы ваши ягодицы, спина, плечи и голова не отрывались от стены при выполнении этого упражнения.

Верните руки в исходное положение "V'. Это одно повторение.

Повторяйте столько повторений, сколько пожелаете.