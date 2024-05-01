Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Говорим о соседстве подсолнуха и картофеля
Базовые упражнения для мужчин, женщин и пожилых людей
Прилучный забрал детей Муцениеце на майские праздники в свой загородный дом к мачехе
Рассказываем, как сделать урожай клубники богатым
Stellantis сообщает о снижении доходов в первом квартале, но ожидает рост
76-летний актер Борис Галкин заявил, что надеется сам выдать замуж свою младшую дочь
Учёным удалось превратить обычную кровь в универсальную
Как выбрать страховку для домашних животных?
В Тульской области открыли отель, напечатанный на 3D-принтере
Несколько простых упражнений, которые помогут пожилым людям поддерживать осанку в идеальном состоянии

Упражнения для поддержания осанки для пожилых людей

4:33
Спорт

Хотя осанка важна для людей всех возрастов, она особенно важна для пожилых людей. Пожилые люди подвергаются повышенному риску потери равновесия, что приводит к повышенному риску падений и травм. Улучшение осанки помогает улучшить равновесие, тем самым снижая все эти другие риски.

Упражнения для поддержания осанки для пожилых людей
Фото: 500px.com by Richard Kardhordó is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Помимо этого, улучшенная осанка у пожилых людей также может помочь повысить их уверенность в себе и кровообращение, а также уменьшить или даже предотвратить боль и напряжение в спине, шее и плечах. Упражнения для осанки для пожилых людей — это один из лучших способов улучшить то, как они сидят и стоят, что может принести много пользы.

Давайте посмотрим, какие упражнения в этом могут помочь.

Наклоны на плечи.

  • Начните с того, что сядьте ровно и во весь рост на краешек стула. Вытяните руки от плеч к полу.
  • Пошевели руками и пальцами и убедись, что они свободны. Вращай плечами круговыми движениями вперед, держа спину прямой, и дыши ровно.
  • Затем продолжайте отводить плечи назад — вверх к ушам, затем вниз по спине.

Сгибания в локтях.

  • Сядьте прямо, ноги на ширине бедер и направьте прямо перед собой.
  • Приложите кончики пальцев к вискам ладонями вперед, а большими пальцами вниз. Держите голову в нейтральном положении, глядя прямо перед собой, чтобы поддерживать нейтральное положение шеи и позвоночника.
  • Одновременно сведите локти вместе перед лицом, насколько это удобно, держа пальцы на висках. Если они не могут соприкасаться, это тоже нормально.
  • Вернитесь в исходное положение, разведя локти в стороны и напрягая спину, пока они не окажутся на одной линии с ушами. Следите за тем, чтобы не выдвигать бедра вперед, отводя руки назад.
  • Это одно повторение. Сделайте 10 — 15 повторений.

Пуловеры для сидения.

  • Сядьте прямо на край стула, твердо поставив ноги на пол.
  • Соедините обе руки перед собой, переплетите пальцы в один большой кулак. вытяните прямо перед собой на уровне плеч.
  • Сидя прямо и с прямой спиной, вытяните руки над головой так, чтобы им было удобно, а затем отведите назад и опустите к бедрам.
  • Держите руки вытянутыми и двигайтесь медленно, сосредотачиваясь на растяжке и движении плеч и верхней части спины. Это одно повторение.
  • Выполните это упражнение 10 — 20 раз.

Поза голубя на стуле.

  • Сядьте на край стула и расположите ноги немного впереди колен на расстоянии бедер друг от друга. Скрестите правую лодыжку над левым бедром.
  • Поддерживайте активность правой стопы и лодыжки, разводя пальцы ног и надавливая на край большого пальца стопы, чтобы согнуть стопу. Чем ближе вы подносите правую пятку к левому бедру, тем сильнее растяжение.
  • Оставайтесь здесь или положите руки на бедра и начните медленно наклоняться вперед к правому бедру.

Растяжка Кошки-коровы.

  • Начните с того, что сядьте ближе к середине прочного стула, поставив ноги ровно на пол.
  • Положите руки на бедра и на вдохе выгибайте спину. Выпятите грудь и слегка приподнимите подбородок.
  • Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем на выдохе округлите спину, подтягивая подбородок к груди.
  • Это одно повторение. Повторяйте для получения желаемых повторений.

Настенные ангелы.

  • Обопритесь о стену, прислонив ягодицы, спину, плечи и голову к стене. Подтяните пупок к позвоночнику. Это задействует ядро и сохраняет нейтральное положение позвоночника.
  • Слегка подтяните подбородок, затем вытяните прямые руки вверх и положите их на стену над головой. Постарайтесь, чтобы ваши руки касались стены позади вас, создавая таким образом букву "V".
  • Медленно согните руки в локтях и проведите ими вниз по стене, пока они не окажутся чуть выше плеч. Следите за тем, чтобы ваши ягодицы, спина, плечи и голова не отрывались от стены при выполнении этого упражнения.
  • Верните руки в исходное положение "V'. Это одно повторение.
  • Повторяйте столько повторений, сколько пожелаете.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом

Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.

Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Последние материалы
В Тульской области открыли отель, напечатанный на 3D-принтере
Жюри шоу "Маска" принесли свои извинение Ларисе Рубальской
Названы породы кошек, которые не линяют
В Сети раскритиковали Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе"
Упражнения для поддержания осанки для пожилых людей
Собянин: территории восьми новых станций метро будут приведены в порядок
Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын
Турция привлекла 7,04 млн иностранных туристов в начале 2024 года
Всё о КАСКО: преимущества и недостатки добровольного страхования
Phys: математик из Китая построил "мост" между квантами и космосом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников