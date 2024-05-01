Жюри шоу "Маска" извинились за обзывательства в адрес персонажа в костюме Барби

В полуфинале юбилейного пятого сезона шоу "Маска" жюри потребовали выйти из тени персонажа в костюме Барби.
Участник шоу в костюме Барби показался жюри проекта чрезмерно маленьким по росту. Регина Тодоренко изначально подозревала, что на сцене поэтесса Лариса Рубальская.
Филипп Киркоров заподозрил, что в костюме скрывается карлица.
За образом Барби действительно скрывалась Лариса Рубальская.
"Спасибо, что назвали чемоданом и карликом", — сказала поэтесса, когда сняла маску.
Члены жюри повинились за обзывательства в адрес уважаемой женщины.
"Это эпично, нет слов, какой позор", — выразил своё смущение Эльчин Азизов, который предположил, что в костюме скрывается комик Денис Дорохов.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.