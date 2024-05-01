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Благоустройство Москвы 2024: обновление территорий вокруг новых станций метро и транспортных узлов

Собянин: территории восьми новых станций метро будут приведены в порядок

1:25
Недвижимость

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал масштабное обновление городской инфраструктуры в районах вокруг восьми новых станций метро и пяти крупных транспортных узлов.

Собянин: территории восьми новых станций метро будут приведены в порядок
Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Планы включают замену устаревших фонарей на современные LED-светильники для повышения энергоэффективности и улучшения видимости пешеходов ночью благодаря установке опор с контрастным освещением. Также будет проведена модернизация остановочных павильонов и оптимизация их расположения для удобства пассажиров, создание парковочных мест и велосипедных стоянок, а также обустройство комфортабельных зон для отдыха.

Собянин подчеркнул, что работы пройдут на севере города у транспортных узлов "Войковская" и "Водный стадион", на северо-востоке — у "Отрадное", "Бибирево" и "Медведково" в рамках второго этапа обновления.

Помимо этого, мэр упомянул завершение строительства первого участка Троицкой линии метро и благоустройство прилегающих территорий у станций "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевской" и других. Расширение Сокольнической линии на юго-запад до "Потапово" также улучшит пешеходную и транспортную доступность, а работы у новой станции "Достоевская" Кольцевой линии и второй этап благоустройства возле станций "Пыхтино" и "Физтех" уже начались.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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