Благоустройство Москвы 2024: обновление территорий вокруг новых станций метро и транспортных узлов

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал масштабное обновление городской инфраструктуры в районах вокруг восьми новых станций метро и пяти крупных транспортных узлов.
Планы включают замену устаревших фонарей на современные LED-светильники для повышения энергоэффективности и улучшения видимости пешеходов ночью благодаря установке опор с контрастным освещением. Также будет проведена модернизация остановочных павильонов и оптимизация их расположения для удобства пассажиров, создание парковочных мест и велосипедных стоянок, а также обустройство комфортабельных зон для отдыха.
Собянин подчеркнул, что работы пройдут на севере города у транспортных узлов "Войковская" и "Водный стадион", на северо-востоке — у "Отрадное", "Бибирево" и "Медведково" в рамках второго этапа обновления.
Помимо этого, мэр упомянул завершение строительства первого участка Троицкой линии метро и благоустройство прилегающих территорий у станций "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевской" и других. Расширение Сокольнической линии на юго-запад до "Потапово" также улучшит пешеходную и транспортную доступность, а работы у новой станции "Достоевская" Кольцевой линии и второй этап благоустройства возле станций "Пыхтино" и "Физтех" уже начались.
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