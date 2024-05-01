Первый в России 3D-печатный отель открылся в экопарке "Ясно поле" в Тульской области

В Тульской области, в пределах экологического парка "Ясно поле", открылся первый в России отель, созданный с использованием 3D-печати. Это уникальное здание уже зарегистрировано в Реестре рекордов России.
Конструкция стен выполнена из специального материала, который обладает свойствами "дышать". Это обеспечивает комфортную температуру в помещении: прохладу в летний зной и тепло в зимние холода.
На данный момент комплекс состоит из трех домов общей площадью 90 квадратных метро, и в каждом из них может разместиться до восьми человек. Внутреннее пространство домов включает в себя просторную гостиную, две спальни, два санузла и кухню.
Экопарк "Ясно Поле" находится в Ясногорском районе, неподалёку от деревни Вележево.
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