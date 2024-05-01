Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Говорим о соседстве подсолнуха и картофеля
Базовые упражнения для мужчин, женщин и пожилых людей
Прилучный забрал детей Муцениеце на майские праздники в свой загородный дом к мачехе
Рассказываем, как сделать урожай клубники богатым
Stellantis сообщает о снижении доходов в первом квартале, но ожидает рост
76-летний актер Борис Галкин заявил, что надеется сам выдать замуж свою младшую дочь
Учёным удалось превратить обычную кровь в универсальную
Как выбрать страховку для домашних животных?
Жюри шоу "Маска" принесли свои извинение Ларисе Рубальской
Первый в России 3D-печатный отель открылся в экопарке "Ясно поле" в Тульской области

В Тульской области открыли отель, напечатанный на 3D-принтере

0:52
Туризм

В Тульской области, в пределах экологического парка "Ясно поле", открылся первый в России отель, созданный с использованием 3D-печати. Это уникальное здание уже зарегистрировано в Реестре рекордов России.

В Тульской области открыли отель, напечатанный на 3D-принтере
Фото: commons.wikimedia.org by Gruhan is licensed under CC0

Конструкция стен выполнена из специального материала, который обладает свойствами "дышать". Это обеспечивает комфортную температуру в помещении: прохладу в летний зной и тепло в зимние холода.

На данный момент комплекс состоит из трех домов общей площадью 90 квадратных метро, и в каждом из них может разместиться до восьми человек. Внутреннее пространство домов включает в себя просторную гостиную, две спальни, два санузла и кухню.

Экопарк "Ясно Поле" находится в Ясногорском районе, неподалёку от деревни Вележево.


Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом

Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.

Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Последние материалы
В Тульской области открыли отель, напечатанный на 3D-принтере
Жюри шоу "Маска" принесли свои извинение Ларисе Рубальской
Названы породы кошек, которые не линяют
В Сети раскритиковали Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе"
Упражнения для поддержания осанки для пожилых людей
Собянин: территории восьми новых станций метро будут приведены в порядок
Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын
Турция привлекла 7,04 млн иностранных туристов в начале 2024 года
Всё о КАСКО: преимущества и недостатки добровольного страхования
Phys: математик из Китая построил "мост" между квантами и космосом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников