Шукшина опубликовала запрещённую песню про Сталина

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина поделилась текстом песни об Иосифе Сталине, котоую сам генералиссимус запретил исполнять.

Фото: ВКонтакте

Актриса разместила в своём Telegram-канале стихотворение-песню Александра Вертинского.

В предисловии к песне подчёркивается скромность и деликатность вождя народов.

В самом тексте песни содержатся такие строки:

"И в седые, холодные ночи,

Когда фронт заметала пурга,

Его ясные, яркие очи

До конца разглядели врага…"

Заканчивается стих словами:

"Тот же взгляд, те же речи простые,

Так же скупы и просты слова.

Над разорванной картой России

Поседела его голова".

Шукшина объяснила, что Сталин, услышав эту песню, похвалил автора за честность, однако запретил исполнять данное произведение.

Ранее Марию Шукшину восхитил визит Сергея Шойгу в Северную Корею.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.