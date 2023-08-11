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Шукшина опубликовала запрещённую песню про Сталина

0:56
Общество

Мария Шукшина поделилась текстом песни об Иосифе Сталине, котоую сам генералиссимус запретил исполнять.

Шукшина опубликовала запрещённую песню про Сталина
Фото: ВКонтакте

Актриса разместила в своём Telegram-канале стихотворение-песню Александра Вертинского.

В предисловии к песне подчёркивается скромность и деликатность вождя народов.

В самом тексте песни содержатся такие строки:

"И в седые, холодные ночи,
Когда фронт заметала пурга,
Его ясные, яркие очи
До конца разглядели врага…"

Заканчивается стих словами:

"Тот же взгляд, те же речи простые,
Так же скупы и просты слова.
Над разорванной картой России
Поседела его голова".

Шукшина объяснила, что Сталин, услышав эту песню, похвалил автора за честность, однако запретил исполнять данное произведение.

Ранее Марию Шукшину восхитил визит Сергея Шойгу в Северную Корею. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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