Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из-за инфляции в 2022 году потребление мяса среди жителей Нидерландов снизилось
До конца 2023 года Hyundai и Kia полностью уйдут с российского рынка
Автостат: Подорожание не останавливает рост продаж новых автомобилей в России
Машинисты поездов в Великобритании проводят забастовку по всей стране
В течение 1,5 месяцев жители Подмосковья совершили почти 14 миллионов поездок по МЦД-3
Мэр Нью-Йорка посетит Латинскую Америку, чтобы отговорить ее жителей от эмиграции в США
В Чите планируют открыть маршрут о Мао Цзэдуне для туристов из Китая
Запад уже не стесняется вслух признавать солдат ВСУ дешёвым расходным материалом
Четыре поликлиники будут построены на территории Новой Москвы к концу 2025 года

Экономист Колганов: индексация пенсий в России обгонит уровень инфляции незначительно

0:56
Общество

Планируемая индексация пенсий в России на 7,5% незначительно превышает текущий уровень инфляции, обещая пенсионерам лишь "небольшой прирост". Об этом сообщил экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

Экономист Колганов: индексация пенсий в России обгонит уровень инфляции незначительно
Фото: Openverse

Согласно его словам, инфляция в настоящее время составляет около 5,5-5,6%. Это означает, что предлагаемое увеличение пенсий даёт лишь небольшой экономический прирост, рассказал эксперт в беседе с Телеканалом "360".

Колганов также отметил, что пенсионеры тратят значительную часть своих средств на продукты питания. Инфляция в этой сфере бывает выше, чем в среднем по всем товарам и услугам. Экономист также отметил, что индексация применяется только к неработающим пенсионерам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения

Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".

Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Россия ответит на вызов Армении, которая включилась в проект "анти-Россия"
Сотни соединений: РФ готовит мощное наступление, заявили в США
Министра обороны Германии разъярило мнение, что с Россией можно было договориться
Учёные: бытовые хлопоты помогают избежать ранней смерти Анастасия Жукова Воспоминания журналиста: "чёрный октябрь" и трагедия российского парламентаризма Рустем Сафронов Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит? Любовь Степушова
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ
Русский спецназ объявил охоту на предателя Кузьминова
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Последние материалы
Паразитолог: клещи опасны даже осенью
До конца 2023 года Hyundai и Kia полностью уйдут с российского рынка
Автостат: Подорожание не останавливает рост продаж новых автомобилей в России
"Примирение" с Иваном Шмелёвым: нужно ли оно России?
Машинисты поездов в Великобритании проводят забастовку по всей стране
В течение 1,5 месяцев жители Подмосковья совершили почти 14 миллионов поездок по МЦД-3
Учёные: бытовые хлопоты помогают избежать ранней смерти
Мэр Нью-Йорка посетит Латинскую Америку, чтобы отговорить ее жителей от эмиграции в США
Сверхновая звезда чуть не погубила Солнечную систему 4 миллиарда лет назад
В Чите планируют открыть маршрут о Мао Цзэдуне для туристов из Китая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников