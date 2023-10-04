Планируемая индексация пенсий в России на 7,5% незначительно превышает текущий уровень инфляции, обещая пенсионерам лишь "небольшой прирост". Об этом сообщил экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.
Согласно его словам, инфляция в настоящее время составляет около 5,5-5,6%. Это означает, что предлагаемое увеличение пенсий даёт лишь небольшой экономический прирост, рассказал эксперт в беседе с Телеканалом "360".
Колганов также отметил, что пенсионеры тратят значительную часть своих средств на продукты питания. Инфляция в этой сфере бывает выше, чем в среднем по всем товарам и услугам. Экономист также отметил, что индексация применяется только к неработающим пенсионерам.
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