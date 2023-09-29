Депутат Госдумы Фёдоров предупредил о взрывной инфляции при трате денег из ФНБ

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Российской Федерации представило проект бюджета на 2024 год и плановые на 2025 и 2026 годы, с использованием средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с URA. RU раскрыл условия использования средств фонда и связанные с этим риски.

Фото: by BXIJNGOHAZD6GRPENLFTO7OOQ5 is marked with Public Domain Mark 1.0

ФНБ, созданный Россией в течение многих лет, имеет не только функцию сохранения денежных средств, но также играет роль в балансировке курса рубля и в общей экономической стабилизации. Фёдоров пояснил, что ФНБ позволяет регулировать объём рублей в экономике, особенно в условиях продажи нефти за рубеж. Согласно механизму, всё, что свыше 41 доллара за баррель, направляется в фонд, предотвращая увеличение денежной массы и возможную инфляцию.

Условия использования средств из ФНБ возникают, когда цена на нефть опускается ниже установленной отметки, в данном случае, 41 доллар за баррель. Это активирует регуляторный механизм, при котором средства из резервов направляются в экономику, минимизируя инфляционные риски. Эти средства также могут использоваться для крупных инфраструктурных проектов, что полезно с точки зрения долгосрочного развития, при этом оказывая меньшее воздействие на инфляцию.

Однако существуют риски, связанные с использованием средств фонда. Например, если эти деньги внедрить в экономику или распределить среди граждан, это может вызвать рост инфляции из-за внезапного поступления большого объёма рублей, не обеспеченных соответствующим товаром. Поэтому такие шаги не предпринимаются для предотвращения резкого подъема инфляции.

Относительно растущей инфляции, Федоров считает, что необходимо проводить структурные изменения в макроэкономической модели страны. Это может включать в себя обнуление процентной ставки и пересмотр модели эмиссии рубля, включая отказ от валютного резерва в целом. Он высказал мнение, что использование средств ФНБ для закупки товаров могло бы улучшить экономическую ситуацию, хотя такие радикальные реформы в настоящее время маловероятны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.