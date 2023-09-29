Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В профсоюзе "Учитель" вступились за преследуемого за женскую одежду педагога из Сургута
Американский журналист Моррис был поражён кадрами, на которых бойцы ВСУ сдаются в плен
Глава Союза мукомольных предприятий предупредил о дефиците чёрного хлеба в России
Дерзкий рейд "Отважных": ночью ВС РФ взяли в плен группу боевиков ВСУ под Кременной
Томскому пенсионеру удалось избежать мошеннической уловки с "безопасным счетом"
Алиса Кожикина в "Голос. Уже не дети" поразила Полину Гагарину, исполнив песню из её репертура
Кардиолог Муртазина: жирная еда — главный фактор возникновения болезней сердца
Марков прокомментировал заявления поддержавшего антироссийские санкции Токаева о дружбе с Россией
Подросток из Тувы напился и убил мужчину в Абакане

Депутат Госдумы Фёдоров предупредил о взрывной инфляции при трате денег из ФНБ

2:25
Экономика

Правительство Российской Федерации представило проект бюджета на 2024 год и плановые на 2025 и 2026 годы, с использованием средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с URA. RU раскрыл условия использования средств фонда и связанные с этим риски.

Депутат Госдумы Фёдоров предупредил о взрывной инфляции при трате денег из ФНБ
Фото: by BXIJNGOHAZD6GRPENLFTO7OOQ5 is marked with Public Domain Mark 1.0

ФНБ, созданный Россией в течение многих лет, имеет не только функцию сохранения денежных средств, но также играет роль в балансировке курса рубля и в общей экономической стабилизации. Фёдоров пояснил, что ФНБ позволяет регулировать объём рублей в экономике, особенно в условиях продажи нефти за рубеж. Согласно механизму, всё, что свыше 41 доллара за баррель, направляется в фонд, предотвращая увеличение денежной массы и возможную инфляцию.

Условия использования средств из ФНБ возникают, когда цена на нефть опускается ниже установленной отметки, в данном случае, 41 доллар за баррель. Это активирует регуляторный механизм, при котором средства из резервов направляются в экономику, минимизируя инфляционные риски. Эти средства также могут использоваться для крупных инфраструктурных проектов, что полезно с точки зрения долгосрочного развития, при этом оказывая меньшее воздействие на инфляцию.

Однако существуют риски, связанные с использованием средств фонда. Например, если эти деньги внедрить в экономику или распределить среди граждан, это может вызвать рост инфляции из-за внезапного поступления большого объёма рублей, не обеспеченных соответствующим товаром. Поэтому такие шаги не предпринимаются для предотвращения резкого подъема инфляции.

Относительно растущей инфляции, Федоров считает, что необходимо проводить структурные изменения в макроэкономической модели страны. Это может включать в себя обнуление процентной ставки и пересмотр модели эмиссии рубля, включая отказ от валютного резерва в целом. Он высказал мнение, что использование средств ФНБ для закупки товаров могло бы улучшить экономическую ситуацию, хотя такие радикальные реформы в настоящее время маловероятны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
"Над актёрами он просто издевался": Александр Лазарев раскритиковал режиссёра Богомолова
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Уролог Малхасян перечислил несколько основных сигналов нездоровья почек
Отношение к туристам: Краснодарский край оказался менее гостеприимным, чем Камчатка и Дагестан
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Последние материалы
В профсоюзе "Учитель" вступились за преследуемого за женскую одежду педагога из Сургута
Американский журналист Моррис был поражён кадрами, на которых бойцы ВСУ сдаются в плен
Депутат Госдумы Фёдоров предупредил о взрывной инфляции при трате денег из ФНБ
Глава Союза мукомольных предприятий предупредил о дефиците чёрного хлеба в России
Дерзкий рейд "Отважных": ночью ВС РФ взяли в плен группу боевиков ВСУ под Кременной
Появились сообщения о готовности РФ и Украины к переговорам. Это правда так?
Томскому пенсионеру удалось избежать мошеннической уловки с "безопасным счетом"
Алиса Кожикина в "Голос. Уже не дети" поразила Полину Гагарину, исполнив песню из её репертура
Кардиолог Муртазина: жирная еда — главный фактор возникновения болезней сердца
Марков прокомментировал заявления поддержавшего антироссийские санкции Токаева о дружбе с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников