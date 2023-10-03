Приёмный отец Дани Милохина рассказал, как тиктокера искали для вручения повестки после обращения Екатерины Мизулиной.
Неродной отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев объяснил, что его приёмного сына пришли искать к нему домой трое участковых в сентябре.
Мужчина рассказал, что Даня Милохин находится уже несколько месяцев за границей и даже не прописан по данному адресу. Он отметил, что повестку ему не показывали.
"Все прекрасно видят, где он находится, зачем цирк из этого делать", — цитирует слова Тюленева Telegram-канал "Подъём".
Тюленев считает, что его приёмном усыну даже не дали возможность приехать для того, чтобы всё оформить в законном порядке.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны отправить Даню Милохина на армейскую службу в воспитательных целях. Вернувшийся в Россию тиктокер спешно уехал за рубеж. После этого приёмный отец блогера пожаловался на притеснения со стороны властей Анапы.
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