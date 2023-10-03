Дане Милохину пришла повестка в армию

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию, как сообщает Mash в Telegram.

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

По информации издания, повестка в армию пришла по месту прописки Милохина в Анапе. Приемный отец тиктокера, Дмитрий Тюленев, отказался принять документ и заявил, что сын в настоящее время находится за границей. Представители военкомата ушли, но пообещали вернуться, как утверждается в публикации.

11 сентября Милохин экстренно покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о возможном призыве в армию. Такие инициативы, в том числе от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и телеведущего Владимира Соловьева, были высказаны после возвращения тиктокера в страну. Позже сам блогер признался, что призывы к отправке на службу сильно его встревожили.

Милохин вернулся в Россию в начале сентября. В октябре 2022 года он улетел в США, объяснив свой отъезд желанием встретиться с коллегами из объединения блогеров Dream Team. Позже из США Милохин направился в Дубай.

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