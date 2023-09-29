Станислав Садальский призвал наказать поставщиков урана в США.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новость о том, что Россия остановила экспорт урана в США. Причиной остановки экспорта стало отсутствие страхового покрытия.
"Только из-за страхового покрытия? Я уж думал из-за того, что США вооружают ВСУ, и вводят нам санкции", — выразил своё удивление заслуженный артист РСФСР.
Актёр отметил, что "Росатом" исправно выполняет условия контрактов. Он считает, что экспортёров урана следует наказать.
Ранее Садальский ответил Эстонии на призыв переименовать Калининград в Кёнигсберг.
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