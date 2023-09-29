Садальского возмутила причина, по которой Россия отказалась поставлять уран в США

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский призвал наказать поставщиков урана в США.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новость о том, что Россия остановила экспорт урана в США. Причиной остановки экспорта стало отсутствие страхового покрытия.

"Только из-за страхового покрытия? Я уж думал из-за того, что США вооружают ВСУ, и вводят нам санкции", — выразил своё удивление заслуженный артист РСФСР.

Актёр отметил, что "Росатом" исправно выполняет условия контрактов. Он считает, что экспортёров урана следует наказать.

Ранее Садальский ответил Эстонии на призыв переименовать Калининград в Кёнигсберг.

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