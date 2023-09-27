Садальский ответил Эстонии на призыв переименовать Калининград в Кёнигсберг

Станислав Садальский озвучил ответное предложение Эстонии, собирающейся переименовать Калининград в Кёнигсберг.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что у комитета парламента Эстонии, который намерен переименовать Калининград в Кёнигсберг, "плохо с памятью".

Он напомнил, что Таллин ранее назывался Ревелем и являлся военно-морской базой Российской Империи.

"Нам надо называть Эстонию Ревельской или Остзейской губернией, Таллин — Ревель или Колывань, а эстонцев — чухна", — поделился своим мнением заслуженный артист РСФСР.

Ранее Садальский рассказал о нечестном отборе в шоу "Голос. Уже не дети".

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