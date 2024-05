Секс-туризм в Таиланде: незаконная проституция и борьба за права секс-работников

Исследование, проведенное Международным союзом секс-работников (IUSW), показывает, что в Таиланде насчитывается более 250 тысяч секс-работников, что делает его одним из крупнейших центров данной индустрии в мире.

Фото: pxhere.com by неизвестно is licensed under Creative Commons CC0 1.0