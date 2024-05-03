Секс-туризм в Таиланде: незаконная проституция и борьба за права секс-работников

В Таиланде насчитывается более 250 тысяч проституток для туристов

Исследование, проведенное Международным союзом секс-работников (IUSW), показывает, что в Таиланде насчитывается более 250 тысяч секс-работников, что делает его одним из крупнейших центров данной индустрии в мире.

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Согласно исследованию, Китай лидирует с пятью миллионами секс-работников, за ним следуют Индия с тремя миллионами и США с одним миллионом. Филиппины, Мексика и Германия также входят в список с 800 тысяч, 500 тысяч и 400 тысяч секс-работников соответственно. Таиланд и Бразилия разделяют место с 250 тысячами, а список дополняют Бангладеш и Южная Корея.

Несмотря на его популярность среди туристов как центр секс-туризма, проституция в Таиланде остается незаконной. Правительство продолжает бороться с этой проблемой, которая остается нелегальной.

Вопреки законодательным ограничениям, секс-работники в стране продолжают борьбу за свои права, как подчеркивает IUSW. Поэтому туристам, планирующим посещение Таиланда, стоит быть готовыми к тому, что, хотя проституция и запрещена, услуги секс-работников остаются доступными.