Садальский рассказал о нечестном отборе в шоу "Голос. Уже не дети"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, что в шоу "Голос. Уже не дети" на "слепых прослушиваниях" действует договорняк.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал видео, которое якобы доказывает, что отборы в шоу "Голос. Уже не дети" проводятся нечестно.

Садальский утверждает, что музыкальный редактор телепроекта "Голос" обговаривал с Юрием Аксютой, на кого именно должны повернуться наставники во время съёмок передачи.

"В начале разговора слышно, как Аксюта дает указание чтобы как можно больше наставников повернулись к Ярославу Соколикову (якобы это просьба Константина Львовича Эрнста)", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр напомнил о другмх скандалах вокруг шоу "Голос. Уже не дети". Он заявил, что в телепроекте процветает коррупция.

"Всё до крайности коррумпировано, и организаторам наплевать на всё и всех, их интересуют только блат и деньги", — выразил своё мнение Садальский.

Ранее Станислав Садальский заступился за Лию Ахеджакову.

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